Obra de arte desaparecida de Andy Warhol pode ter sido jogada no lixo nos Países Baixos

Uma obra de arte de Andy Warhol que desapareceu em um município no sudeste dos Países Baixos no final de 2024 provavelmente foi jogada fora, disse o município nesta quinta-feira (24), em uma declaração que reflete os resultados de uma investigação independente.

A obra do americano, precursor do movimento Pop Art, desapareceu no final de 2024 durante a reforma de um prédio da autoridade local no vilarejo de Uden.

"É muito provável que as obras de arte desaparecidas tenham sido despejadas acidentalmente junto com o lixo volumoso", disse a prefeitura de Maashorst.