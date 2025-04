Palmeiras supera altitude de La Paz, vence Bolívar (3-2) e segue líder na Libertadores

Os gols da vitória do time brasileiro foram marcados por José Manuel López (19'), Estevão (45') e Mauricio (73'). Fábio Gomes marcou duas vezes para a equipe boliviana (56' e 69').

- Sem temer a altitude -

O Palmeiras começou o jogo sem se deixar intimidar, mas também sem pressa. O Verdão optou por esperar pela iniciativa do time da casa, que tentou impor seu jogo.

Mas a equipe paulista foi desenvolvendo seu futebol cadenceado e bem organizado, enquanto o Bolívar optou pela correria.

O Palmeiras abriu o placar com um presente dado pelos donos da casa, quando 'El Flaco' López, destaque da noite, roubou a bola, driblou o goleiro Federico Lanzillotta, que saiu do gol desesperado tentando deter o atacante, e chutou para o gol vazio.

E o segundo gol saiu aos 45 minutos, com Estêvão em mais um vacilo do Bolívar, que havia colocado todas as suas linhas no ataque.