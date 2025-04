Paquistão anuncia que expulsará diplomatas da Índia e suspende vistos para indianos

O governo do Paquistão anunciou, nesta quinta-feira (24), uma série de medidas diplomáticas contra a Índia, depois que Nova Délhi acusou o país vizinho de apoiar o "terrorismo transfronteiriço" e anunciou medidas contra Islamabad.

"O Paquistão declara os conselheiros indianos de Defesa, Marinha e Aeronáutica em Islamabad 'persona non grata'. Eles foram instruídos a deixar o Paquistão imediatamente", afirma um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, que convocou uma reunião incomum do Comitê de Segurança Nacional.

