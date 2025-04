Presidente do Panamá tenta reabrir mina canadense apesar de moratória

"Começou-se a estabelecer os contatos necessários, essa mina é do Panamá (...) e o Panamá vai explorá-la", apelando a "um operador que se encarregue do [aspecto] técnico", assinalou Mulino em sua coletiva de imprensa semanal.

"Será uma operação do Panamá, não um contrato com mais ninguém", acrescentou o presidente, reforçando que a reabertura será feita "com prudência", "dentro da lei" e "em função de um benefício econômico do qual se necessita veementemente".

No Panamá vigora uma moratória para a suspensão da mineração de metais, aprovada pelo Congresso em 3 de novembro de 2023, diante dos protestos nas ruas para fechar a mina.

As organizações ambientalistas que convocaram estas manifestações são contra a reabertura e ameaçaram voltar às ruas, após acusar o presidente de ficar ao lado da empresa.

Mulino deu suas declarações depois que a empresa canadense suspendeu as arbitragens internacionais nas quais buscava uma compensação de 20 bilhões de dólares (113 bilhões de reais, na cotação atual) pelo fechamento da mina.

Nas últimas semanas, tanto o governo quanto a empresa expressaram a disposição de negociar uma possível retomada das operações.