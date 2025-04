Quase 50.000 fiéis visitam o velório do papa Francisco

"Estou aqui pela grande fé que compartilho com o papa Francisco, foi um grande homem, foi o pai dos últimos, os invisíveis", disse à AFP Amerigo Iacovacci, um italiano de 82 anos, enquanto esperava para entrar na Basílica de São Pedro.

A capela-ardente será mantida até sexta-feira à noite, antes de um funeral de Estado que contará com a presença de presidentes como Donald Trump, Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva, além do rei Felipe VI da Espanha e do secretário-geral da ONU, António Guterres, entre outros.

O governo italiano prevê a presença de entre 150 e 170 delegações estrangeiras no serviço e reforçou a segurança de Roma, o que inclui o fechamento de vias e postos de controle rigorosos.

O sepultamento de Jorge Mario Bergoglio também acontecerá no sábado, na Basílica de Santa Maria Maior de Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

- Conclave sem data -

O papa "do fim do mundo" liderou a Igreja Católica a partir de 2013, com um pontificado que enfrentou críticas do setor mais conservador da instituição.