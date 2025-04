Sobrinho do papa Francisco viajou para Roma graças a uma doação privada

Um dos sobrinhos do papa Francisco, Mauro Bergoglio, viajou da Argentina para Roma para comparecer ao funeral do tio graças a uma doação privada em meio a um rompimento protocolar do governo de Javier Milei.

"Eu nunca pedi um favor. Me ofereceram e aceitei porque era a única maneira que eu tinha de me despedir", disse Mauro ? filho do falecido Oscar Bergoglio, irmão de Francisco ?, em Roma, à Rádio Mitre Argentina, nesta quinta-feira (24).

Mauro, enfermeiro que vive em Buenos Aires, havia declarado na segunda-feira em um programa do canal de televisão A24 que queria viajar, mas não tinha condições financeiras.