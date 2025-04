TEDH condena França por não proteger menores de idade que denunciaram estupros

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou a França nesta quinta-feira (24) por não proteger três menores de idade que denunciaram estupros.

O tribunal "considera que, em cada um dos três requerimentos, as autoridades de investigação e as jurisdições internas não conseguiram proteger de maneira adequada as demandantes que denunciaram atos de estupro, quando tinham apenas 13, 14 e 16 anos no momento dos fatos".

Um comunicado do tribunal destaca que "os órgãos jurisdicionais internos não examinaram devidamente o efeito de todas as circunstâncias concorrentes, nem levaram suficientemente em consideração (...) a situação de especial vulnerabilidade em que se encontravam (as demandantes)".