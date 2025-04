Tensões entre Índia e Paquistão aumentam após ataque em área turística da Caxemira

O Paquistão anunciou medidas diplomáticas de retaliação contra a Índia nesta quinta-feira(24), em resposta às ações do vizinho após um ataque contra turistas na Caxemira, pelo qual Nova Délhi culpa Islamabad.

Essa escalada brusca é o capítulo mais recente de um impasse entre as duas potências nucleares desde o ataque de terça-feira na região em disputa, que deixou 26 mortos.

"Qualquer ameaça à soberania do Paquistão e à segurança de seu povo será enfrentada com medidas rígidas de reciprocidade", alertou o gabinete do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif em um comunicado após uma reunião do Comitê de Segurança Nacional.