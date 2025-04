Trump acusa Harvard de ser 'antissemita' e uma 'ameaça à democracia'

"De qualquer forma, não é muito bom, e espero que minha grande e magnífica empresa, agora administrada por meus filhos, se livre disso imediatamente", afirmou.

Embora não tenha divulgado seu nome, a mídia local acredita que seja William Burck, um advogado muito valorizado nos círculos republicanos e conselheiro da Organização Trump e que também foi encarregado por Harvard de defender a universidade perante a Casa Branca.

Harvard processou o governo Trump na segunda-feira pelo congelamento do financiamento federal, que ocorreu depois que a instituição se recusou a cumprir uma série de exigências da Casa Branca.

O mandatário critica as universidades, alegando que são focos de protestos progressistas, como no caso das manifestações pró-palestinas no conflito de Gaza.

No caso de Harvard, a Casa Branca busca níveis sem precedentes de controle governamental sobre o funcionamento interno da universidade mais antiga e rica do país.

aue/vla/llu/nn/rm/aa