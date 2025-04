Trump autoriza exploração mineral submarina, inclusive em águas internacionais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta quinta-feira (24) uma ordem executiva para lançar a exploração de minerais em larga escala no fundo do oceano, inclusive em águas internacionais, apesar das advertências de organizações de defesa do meio ambiente.

A decisão representa um desafio à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (AIFM).

O decreto pede ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, "acelerar a revisão" de solicitações "para a emissão de licenças para a exploração e extração" de minerais "para além da jurisdição" dos Estados Unidos.