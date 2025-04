Trump critica China por ter rejeitado entrega de aviões da Boeing

Estas declarações deixaram em evidência os transtornos crescentes causados pelas tarifas impostas este mês por Trump, às quais a China respondeu com sobretaxas.

Os encargos americanos atingiram 145% sobre muitos produtos chineses e os Pequim taxam em 125% as importações procedentes dos Estados Unidos.

O bombardeio tarifário, que segundo Trump ocorre em represália a práticas comerciais desleais e para tentar impulsionar a indústria americana, sacudiu os mercados e gera temores de uma recessão mundial.

Hoje, Pequim jogou água fria no aparente otimismo de Trump de alcançar um acordo para reduzir as tarifas, dizendo que as sugestões de diálogos em curso eram "infundadas".

Trump disse a jornalistas, na quarta-feira, que seu país alcançará um "acordo justo" com a China.

As tarifas alfandegárias de 145% abrangem uma taxa de 125% aplicada em abril, que se soma aos 20% adicionais, anunciados semanas antes por considerar que Pequim não combate suficientemente o tráfico de fentanil, um poderoso opioide que causa uma grave crise sanitária nos Estados Unidos.