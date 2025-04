Vendas da Tesla na UE registram queda de 36% em março

As vendas de veículos Tesla na União Europeia (UE) registraram queda de 36% em termos anuais em março e foram praticamente reduzidas pela metade no primeiro trimestre, segundo os números publicados pela associação de fabricantes ACEA.

Antes uma referência no setor de veículos elétricos, a marca americana é prejudicada pela reputação de seu proprietário Elon Musk como conselheiro de Donald Trump e por uma linha de modelos envelhecida.

Nos primeiros três meses do ano, 36.167 emplacamentos de carros da Tesla foram registrados UE, uma queda de 45% na comparação com os 65.774 do mesmo período em 2024, segundo os dados da ACEA.