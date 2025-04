'Vladimir, PARE', exige Trump a Putin após ataque russo contra Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua frustração nesta quinta-feira (24) com os ataques de mísseis da Rússia contra Kiev, capital da Ucrânia, no momento em que tenta pressionar os dois lados a concordarem com um cessar-fogo.

"Não estou feliz com os ataques russos em Kiev", escreveu Trump nas redes sociais, em uma rara crítica ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Desnecessário, e em um momento muito ruim. Vladimir, PARE! 5.000 soldados estão morrendo por semana. Vamos CONCLUIR o Acordo de Paz!", acrescentou.