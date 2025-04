Wall Street fecha no azul pelo terceiro dia seguido

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (24) em alta pela terceira sessão consecutiva, apesar dos resultados corporativos mistos e de possíveis acordos comerciais dos Estados Unidos com a China e a União Europeia ainda estarem longe de se concretizar.

O índice Dow Jones subiu 1,23%; o Nasdaq, 2,74%; e o S&P 500, 2,03%.

A China reduziu o entusiasmo sobre um iminente acordo comercial com os Estados Unidos. Segundo o Ministério do Comércio de Pequim, as duas partes nem sequer se sentaram para negociar.