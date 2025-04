Luigi Mangione, acusado de assassinar CEO em Nova York, se declara inocente

O acusado de assassinar o CEO de uma seguradora de saúde em dezembro passado em Nova York, Luigi Mangione, declarou-se, nesta sexta-feira (25), "inocente" do crime que pode levar à pena de morte, constatou a AFP.

O jovem, de 27 anos, compareceu ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan nesta sexta-feira, vestido com um uniforme bege de presidiário, e o juiz leu as quatro acusações contra ele. Ele se declarou "não culpado".

Mangione é acusado de assassinar, pelas costas, Brian Thompson, presidente da UnitedHealthcare, uma das maiores companhias de seguros de saúde dos Estados Unidos, em 4 de dezembro em uma rua de Nova York, quando se dirigia para participar de uma conferência de investidores da empresa.