Bolsonaro, em cuidados intensivos, está em condição 'estável', segundo seus médicos

Na terça-feira, Bolsonaro apareceu por quase uma hora em uma transmissão ao vivo no YouTube, com três de seus filhos e o ex-campeão brasileiro de Fórmula 1 Nelson Piquet participando por videoconferência.

Os médicos recomendaram que ele não recebesse visitas.

"A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ele ser citado e intimado hoje", justificou o Supremo Tribunal Federal, em mensagem enviada à AFP.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa Bolsonaro de liderar um complô para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Se for considerado culpado, poderá receber pena de até 40 anos de prisão.

