Capela-ardente do papa Francisco fecha suas portas ao público

A procissão de milhares de fiéis e turistas para prestar homenagem ao papa Francisco terminou nesta sexta-feira (25) por volta das 17h00 GMT (14h00 no horário de Brasília), uma hora antes do fechamento do caixão do jesuíta argentino em uma cerimônia privada.

Imagens de televisão mostraram a capela-ardente na Basílica de São Pedro se esvaziando, enquanto cardeais, padres e funcionários da Santa Sé permaneceram no local. Seu enterro acontecerá no sábado.

tjc/eg/aa