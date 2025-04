Cardeais buscam, dias antes do conclave, um futuro papa 'unificador'

A poucos metros do local, o cardeal luxemburguês Jean-Claude Hollerich admitiu aos repórteres que encara o conclave "com certa apreensão", mas também com "grande esperança".

"Nós nos sentimos muito pequenos. Devemos tomar decisões para toda a igreja, então rezem por nós", acrescentou este jesuíta, que foi um conselheiro próximo do pontífice argentino.

Em sua opinião, o conclave "provavelmente" deveria começar em 5 ou 6 de maio, quando termina o período de luto de nove dias no Vaticano, conhecido como Novemdiales.

"Não devemos ser táticos ou estratégicos. Devemos servir e agir com responsabilidade", destacou o cardeal franco-espanhol, François-Xavier Bustillo, defendendo a "escuta" de todos os cardeais.

- "Intimidante" -

Nesta sexta-feira (25), os cardeais - eleitores e não eleitores (aqueles com mais de 80 anos) - se reuniram no Vaticano para uma quarta reunião informal desde a morte do pontífice argentino, em 21 de abril.