Cerca de 250 mil pessoas visitaram a capela-ardente do papa Francisco

Cerca de 250 mil pessoas prestaram homenagens diante do féretro do papa Francisco durante os três dias de velório na Basílica de São Pedro, anunciou o Vaticano nesta sexta-feira (25), na véspera do funeral.

O primeiro pontífice latino-americano, falecido na segunda-feira, superou assim as 195 mil pessoas que se despediram de seu predecessor Bento XVI após sua morte em 31 de dezembro de 2020.

