Defesa Civil de Gaza relata 12 mortos em bombardeios israelenses em Gaza

A região de Jabaliya, no norte de Gaza, foi muito atingida pela ofensiva militar israelense desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, que estourou após o ataque do Hamas em território israelense, no qual 1.218 pessoas morreram, civis em sua maioria, segundo um balanço baseado em dados oficiais israelenses.

Outro bombardeio na quinta-feira contra um edifício que costumava ser uma delegacia, deixou 11 mortos, segundo uma atualização do balanço entregue nesta sexta-feira por Mughayir, depois de os socorristas terem informado inicialmente nove mortos.

O Exército israelense afirmou na quinta que lançou um ataque nesse setor, contra um "centro de comando e de controle" do movimento islamista palestino Hamas, mas não especificou se esse apontava contra a delegacia.

Segundo dados divulgados na quinta-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo Hamas, pelo menos 51.355 pessoas morreram desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, um conflito que eclodiu após o ataque surpresa do movimento islamista ao território israelense.

No ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, 1.218 pessoas morreram, a maioria civis, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

str-jd/ysm/an/eg/aa/jc