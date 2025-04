'Do mesmo sangue': Mongólia lembra com emoção o legado do papa Francisco

"Quando segurei suas mãos, senti uma grande virtude", disse à AFP, visivelmente emocionada. "Perdê-lo foi devastador, como perder um membro da família, alguém do próprio sangue", complementou.

A viagem, de quatro dias, de Francisco à Mongólia se concentrou no diálogo inter-religioso, no alcance missionário e no incentivo à pequena comunidade católica do país, de cerca de 1.400 fiéis.

Na noite de quarta-feira (23), uma missa de réquiem foi realizada na Catedral de São Pedro e São Paulo, na capital, Ullanbaatar, onde uma foto do papa, cercada por velas, foi colocada sobre uma mesa decorada com flores em homenagem a ele.

A cerimônia foi conduzida pelo cardeal Giorgio Marengo, prefeito apostólico de Ulaanbaatar.

"Para nossa pequena comunidade na Mongólia, a visita significou muito", disse o cardeal Marengo à AFP.

"O fato do sucessor de São Pedro ter prestado atenção a essa pequena comunidade significou que o chefe da Igreja Católica apreciou os esforços dos missionários aqui, bem como as vidas e os sacrifícios de muitos fiéis mongóis", explicou.