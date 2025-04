Emocionado, árbitro da final da Copa do Rei denuncia pressão da Real Madrid TV

Ricardo De Burgos Bengoechea, que neste sábado apitará a final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid, denunciou entre lágrimas nesta sexta-feira (25) as pressões constantes por parte da emissora oficial do Real Madrid e suas consequências no âmbito familiar.

Como acontece antes de cada partida, o árbitro teve que assistir à emissora do Real Madrid transmitir uma compilação de potenciais erros cometidos por ele no passado que teriam prejudicado o clube merengue.

"É preciso entender as consequências que esses vídeos têm. Há redes sociais anônimas que insultam e ameaçam sem qualquer controle", denunciou o árbitro, antes de se emocionar ao falar do filho.