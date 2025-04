Estudante morta na França recebeu 57 facadas de colega

O ataque ocorreu por volta das 12h30 do horário local (7h30 de Brasília) na escola Notre Dame de Toutes Aides. Gerou grande comoção na França, onde ataques dentro ou perto de escolas perpetrados por adolescentes armados com facas se tornaram comuns nos últimos anos.

"As pessoas o conheciam como um depressivo; ele dizia que adorava Hitler", disse uma aluna da escola à AFP.

Leroy confirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira que o agressor tinha "claras tendências suicidas".

A adolescente que morreu sofreu "57 facadas, principalmente na parte superior do corpo, crânio e garganta", acrescentou, citando os resultados da autópsia.

"Do jeito que as coisas estão, não há fatores desencadeantes que nos ajudem a compreender" essa tragédia, ele explicou. No entanto, a motivação de "uma possível relação afetiva com a jovem que ele matou" foi descartada, afirmou.

Pouco antes de atacar seus colegas, o agressor enviou um e-mail confuso, ao qual a AFP teve acesso.