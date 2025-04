General russo morre em explosão de carro-bomba perto de Moscou

"Nossa personalidade militar foi morta devido a um ataque terrorista", declarou um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Os investigadores não confirmaram esta informação.

O dirigente da região de Ossetia do Norte, no Cáucaso, Serguei Menyailo, declarou à agência de notícias Ria Novosti que a Ucrânia poderia estar por trás do ataque.

"O inimigo está sufocando pessoas como Yaroslav", afirmou. A Ucrânia ainda não comentou o assunto.

Os restos carbonizados de um carro branco com a dianteira arrancada ficaram no local, segundo fotos divulgadas pelo Comitê de Investigação.

A polícia isolou a área e levou um corpo em um saco plástico preto em uma ambulância, observou um jornalista da AFP.

O ataque se assemelha aos ataques reivindicados no passado por Kiev contra personalidades ligadas à ofensiva russa contra a ex-república soviética há mais de três anos.