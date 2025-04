Jornalista da AFP Jacques Moalic, sobrevivente do campo de Buchenwald, morre aos 102 anos

O jornalista da Agence France-Presse (AFP), Jacques Moalic, deportado para o campo de concentração de Buchenwald e cuja libertação em abril de 1945 ele presenciou como testemunha, morreu na quinta-feira aos 102 anos de idade, anunciou sua filha nesta sexta-feira (25).

Moalic morreu em sua casa em Paris, disse sua filha.

Deportado no dia 18 de novembro de 1943 a Buchenwald por atividades de resistência, ele manteve uma memória precisa da libertação do campo de concentração com a chegada dos soldados americanos em 11 de abril de 1945.