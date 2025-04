Latinos se despedem de Francisco, o 'papa dos imigrantes'

A mulher participa de um rosário regido pelo padre mexicano Gerardo García. Canções religiosas também animaram a longa espera, que durou quatro horas.

"Ele gostaria de nos ver assim, felizes", disse Penagos à AFP. "Chorei muito por ele. Ele era meu lindo velhinho, era nosso papa, o papa dos imigrantes".

Evelyn Villalba usa o traje típico guatemalteco: uma camisa de tecido colorida, assim como sua saia e chapéu.

"Tive a honra de cumprimentá-lo pessoalmente", lembrou. "Eu sempre o admirei, ele sempre lutou pelo mundo inteiro (...), estamos aqui por ele, para nos despedirmos com alegria, com entusiasmo, com amor, com felicidade porque ele nos deixou muitas coisas lindas".

O padre Garcia lidera o grupo. Ele pertence à congregação scalabriniana, muito dedicada às questões migratórias.

"Somos imigrantes latino-americanos e o papa esteve muito próximo de todos os pobres marginalizados, incluindo os imigrantes. Sentimo-nos na obrigação de vir aqui e expressar a nossa gratidão por esta preferência pelos imigrantes", explicou.