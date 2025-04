Mãe é presa na Espanha por vender filha recém-nascida

A polícia espanhola informou, nesta sexta-feira (25), a prisão de uma mulher que supostamente vendeu sua bebê recém-nascida para um casal por 2.000 euros (cerca de R$ 13 mil).

Os policiais prenderam a mulher, de 37 anos, no mês passado em Móstoles, um subúrbio ao sul de Madri, segundo um comunicado da polícia. O casal suspeito de comprar o bebê e dois parentes deles foram presos na cidade de Córdoba, no sul do país.

Uma investigação preliminar concluiu que a mãe chegou a um acordo financeiro para vender a filha ao casal por 2.000 euros, mas depois "mudou de ideia" e pediu sua devolução, de acordo com o comunicado da polícia.