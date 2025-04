Máxima pressão para Ancelotti no Clássico da final da Copa do Rei

Nas finais de copa entre ambos, o Real domina com 4 títulos (1936, 1974, 2011 e 2014) contra 3 para o Barça (1968, 1983, 1990).

Isso quer dizer que as duas finais de Copa disputadas neste século foram para as bandas de Madrid, a de 2011 com José Mourinho no banco e decidida por Cristiano Ronaldo, e a de 2014, decidida com um gol de Gareth Bale após uma longa corrida perto do final.

Nesse último caso, Ancelotti estava no banco do Real Madrid e sua missão será repetir a história e conseguir o oxigênio necessário para seguir com seu trabalho.

- Equipes prováveis:

FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Héctor Fort - De Jong (cap.), Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres

Treinador: Hansi Flick (ALE)