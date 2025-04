PSG é derrotado pelo Nice e perde invencibilidade no Campeonato Francês

A quatro dias do jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Arsenal, o PSG sofreu sua primeira derrota da temporada na Ligue 1 ao perder por 3 a 1 para o Nice nesta sexta-feira (25), no Parque dos Príncipes, pela 31ª rodada.

Os comandados de Luis Enrique, sagrados matematicamente campeões da Ligue 1 no início do mês, não conseguirão bater o recorde de invencibilidade em uma única temporada no campeonato francês, que pertence ao Nantes desde 1994-1995 (32 partidas).

Dois gols de Morgan Sanson (aos 34 e 46 minutos) e um gol de Youssouf Ndayishimiye (aos 70') sepultaram as chances dos parisienses, que descontaram com o volante espanhol Fabián Ruiz (aos 41').