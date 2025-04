Subiu para 23 o número de mortos por bombardeio israelense na quinta-feira

A agência de Defesa Civil de Gaza reportou, nesta sexta-feira (25), que o balanço de mortos por um bombardeio israelense que atingiu no dia anterior uma casa no norte do território palestino, subiu para 23.

"As equipes da Defesa Civil recuperaram 11 corpos à noite e esta manhã após o bombardeio israelense que teve como alvo uma casa (...) em Jabaliya", declarou à AFP Mohamed al Mughayir, funcionário da agência.

Esse balanço se soma aos 12 mortos que já foram recuperados pelos socorristas na quinta-feira, após o ataque.