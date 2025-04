Trump afirma que Rússia e Ucrânia estão "muito perto de um acordo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (25) que Rússia e Ucrânia estão "muito perto" de um acordo de cessar-fogo e instou as duas partes a se reunirem para concluí-lo.

Foi "um bom dia de conversas e reuniões com Rússia e Ucrânia. Estão muito perto de um acordo e ambas as partes agora deveriam se reunir, em alto nível, para finalizá-lo", publicou Trump em sua rede Truth Social, pouco depois de aterrissar em Roma para o funeral do papa Francisco.

