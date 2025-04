Trump diz que Índia e Paquistão resolverão disputa "de uma forma ou de outra"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta sexta-feira (25) a preocupação com a escalada de tensões entre Índia e Paquistão, ao afirmar que a disputa entre essas duas potências nucleares vizinhas "será resolvida de uma forma ou de outra".

A bordo do avião presidencial Air Force One, Trump respondeu a jornalistas sobre as tensas relações entre Índia e Paquistão após um ataque armado mortal contra civis na conflituosa região da Caxemira, administrada pela Índia.

"Houve tensões naquela fronteira por 1.500 anos, então é a mesma coisa de sempre", disse Trump. "Mas eles vão resolver, de uma forma ou de outra".