Vaticano ajusta detalhes do funeral do papa Francisco

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou condolências na quinta-feira, após dias de silêncio. As relações entre a Santa Sé e Israel pioraram consideravelmente após o ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro de 2023 e a posterior ofensiva israelense na Faixa de Gaza.

- "Franciscus" -

O enterro de Francisco também acontecerá no sábado, na Basílica de Santa Maria Maior de Roma, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

A cerimônia terá a presença do sobrinho do papa, Mauro Bergoglio, que viajou a Roma graças a uma doação privada em meio a uma confusão protocolar do governo de Javier Milei.

O túmulo será de mármore e terá apenas uma palavra, "Franciscus". Uma reprodução da cruz peitoral que o papa utilizava acompanhará o conjunto.

A sepultura de Francisco ficará em uma nave lateral da basílica, perto do altar de São Francisco. O público geral poderá visitar o local a partir de domingo.