A corrida por um lugar no funeral do papa Francisco

"Temos muita devoção por ele. Estamos profundamente tristes com o que aconteceu, porque o carregamos em nossos corações, um papa sul-americano", disse a peruano de 41 anos à AFP.

Alguns enlutados cumpriam rosários e orações silenciosas enquanto se encostavam nas colunas. Outros posaram para fotos vestindo camisetas com o rosto do papa e uma pomba, com a basílica ao fundo.

"Devagar, devagar", pediram os seguranças à multidão enquanto corriam para pegar um dos assentos vazios, que foram preenchidos em menos de uma hora após a abertura da praça, às 6h, horário local (1h00 em Brasília).

"Foi muito difícil entrar", disse Eloise Bird, uma australiana de 38 anos que compareceu com os filhos.

"As crianças ficaram espremidas", embora não se arrependa de ter vindo. "É uma oportunidade única na vida."

- "Santo em vida" -

Também na fila, Gabriela Bracamonte viajou da Argentina com um grupo de fiéis para a canonização adiada de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial. Eles souberam da morte do papa quando desembarcaram do avião.