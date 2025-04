Ao menos 4 mortos e mais de 500 feridos em explosão em porto do Irã

Uma potente explosão deixou ao menos quatro mortos e mais de 500 feridos neste sábado (26) em um estratégico porto no sul do Irã, reportaram os meios de comunicação estatais, e as autoridades investigam as causas do ocorrido.

O porto de Shahid Rajaee é crucial para o comércio, pois está próximo à cidade de Bandar Abbas e situa-se ao norte do estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo.

Os meios de comunicação estatais informaram que uma "enorme explosão" atingiu o porto, na província de Hormozgan, a mais de 1.000 quilômetros ao sul da capital Teerã.