Ataque jihadista mata 12 soldados no Níger

O Exército do Níger informou neste sábado (26) que combatentes jihadistas mataram 12 de seus militares no oeste do país, perto da fronteira com o Mali.

Uma unidade antiterrorista foi "atacada de forma covarde por elementos terroristas ocultos em acampamentos civis" na sexta-feira, assinalou a dependência em um boletim de operações.

"Doze de nossos corajosos soldados fizeram o sacrifício supremo em defesa da nação", acrescentou.