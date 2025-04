Barça vence Real Madrid (3-2) na prorrogação e conquista Copa do Rei pela 32ª vez

Eliminado da Liga dos Campeões nas quartas de final, o Real Madrid e seu técnico, Carlo Ancelotti, que vem sendo questionado, precisam agora concentrar seus esforços na busca pelo título do campeonato espanhol e depois, o Mundial de Clubes da Fifa, competição para a qual o Barça não se classificou.

"Tentamos até o fim. Estivemos muito perto, fizemos um segundo tempo muito bom e meticuloso. Futebol é isso", se resignou Ancelotti.

- 'Efeito Mbappé' não basta -

Em cada tempo da partida, um time dominou. A primeira etapa foi do Barça, que após vários avisos abriu o placar aos 28 minutos, quando Yamal recebeu a bola na lateral, entrou na área e achou espaço para tocar para Pedri, que, livre, chutou da entrada da área e a bola entrou no gol madridista.

O Real Madrid achou que havia empatado aos 35 minutos com Jude Bellingham, mas o gol foi anulado por impedimento. Um pênalti marcado pelo árbitro a favor do time da capital no final do primeiro tempo também foi anulado por impedimento.

Tudo mudou no segundo tempo com a entrada de Kylian Mbappé no lugar de Rodrygo. O Real Madrid passou a frequentar a área de Wojciech Szczesny, que fez três defesas em tentativas de Vinicius Jr, que em outro lance mandou a bola para fora (59').