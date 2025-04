Bayern vence Mainz (3-0) e fica a 2 pontos do título da Bundesliga; Leverkusen resiste

Os bávaros entraram em campo na Allianz Arena cientes de que uma vitória poderia torná-los campeões neste sábado e abriram o placar logo cedo.

Com a assistência do austríaco Konrad Laimer, Leroy Sané (27') e o francês Michael Olise (40') colocaram o Bayern na frente no primeiro tempo, antes de o inglês Eric Dier fechar o placar na reta final da partida (84').

Com a disputa pelo título cada vez mais acirrada, a briga por vagas europeias começa a atrair as atenções. O Freiburg (4º, 51 pontos) derrotou o Wolfsburg (12º) por 1 a 0, enquanto o Borussia Dortmund (6º, 48 pontos), em plena recuperação, sofreu mais do que o esperado para vencer por 3 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (15º).

--- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Heidenheim 0 - 1