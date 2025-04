Caixão do papa Francisco chega à Basílica Santa Maria Maior, em Roma

O caixão do papa Francisco chegou neste sábado(26) à Basílica Santa Maria Maior, em Roma, para seu enterro, o primeiro de um pontífice fora do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

O corpo do primeiro papa latino-americano será sepultado em privacidade neste templo do século V, a milhares de quilômetros do bairro de Flores, em Buenos Aires, onde nasceu há 88 anos.

jt-tjc/acc/jc