Cerimônias de despedida do papa Francisco

O sinos de São Pedro ecoam a batida dos mortos.

8h00 GMT (5h em Brasília)

Início da Missa das Exéquias presidida pelo italiano Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, com a participação de 224 cardeais e 750 bispos e sacerdotes.

O caixão de madeira e zinco, lacrado na noite de sexta-feira, foi colocado na praça, em frente ao altar.

As delegações foram colocadas em fileiras em ordem alfabética, à direita do altar e do caixão, de frente para a basílica.

Na primeira fila estavam Milei, como presidente da terra natal do falecido pontífice, e o presidente italiano Sergio Mattarella.