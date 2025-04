Crystal Palace surpreende Aston Villa (3-0) e vai à final da FA Cup

O erro não ofuscou a ótima atuação do atacante francês, que teve um gol anulado aos 29 minutos.

Sarr ampliou a vantagem do Palace aos 58 minutos, também com um disparo de longe, e depois o próprio senegalês venceu no mano a mano com 'Dibu' Martínez e fechou o placar em 3 a 0 nos acréscimos (90'+4).

O goleiro do Crystal Palace, Dean Henderson, brilhou na partida com grandes defesas, com destaque para uma cabeçada de Ezri Konsa (39') e tentativas de John McGinn (49') e Lucas Digne (50').

