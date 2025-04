Defesa Civil de Gaza anuncia ao menos 17 mortos em ataque israelense

A Defesa Civil palestina informou neste sábado (26) sobre 17 mortos em decorrência de bombardeios israelenses ocorridos pela manhã na Faixa de Gaza, entre eles 10 pessoas que morreram em uma casa atingida por um ataque que também deixou vítimas sob os escombros.

O bombardeio mais letal ocorreu ao amanhecer, sobre uma residência familiar no bairro de Al Sabra, ao sul da cidade de Gaza, no norte do território palestino, indicou a mesma fonte.

"Há dez mártires [falecidos] e cerca de 20 pessoas desaparecidas após o bombardeio na casa da família Al Khur", declarou à AFP um responsável desta organização de resgate, Mohamed Al Mughair, com base em depoimentos de vizinhos.