Djokovic é eliminado por Arnaldi em sua estreia no Masters 1000 de Madri

O sérvio Novak Djokovic, número 5 do mundo, foi eliminado neste sábado (26) em sua estreia no Masters 1000 de Madri, ao perder para o italiano Matteo Arnaldi (nº 44) por 6-3 e 6-4 na segunda rodada do torneio da capital espanhola.

O tenista de 37 anos não conquista um título desde o ATP Masters, no final de 2023 (com exceção dos Jogos de Paris de 2024) e ainda espera alcançar seu 100º triunfo no circuito masculino de tênis.

O tricampeão do torneio madrilenho (2011, 2016 e 2019) terá que esperar por sua primeira vitória no saibro desde sua glória olímpica na capital francesa.