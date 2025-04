Funeral do papa Francisco começa na presença de líderes e milhares de pessoas

Em frente à Catedral de Buenos Aires, na Praça de Maio, cem jovens se reuniram com cantos e velas até o início do funeral, às 5h da manhã.

O evento serve "para reconhecer o legado do papa, para transformar a tristeza que sua morte nos deixou em um farol de esperança", disse Iara Amado, uma assistente social de 25 anos.

O local de descanso final do papa ficará a 11.000 km de sua cidade natal, Flores. Francisco será o primeiro pontífice enterrado fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII em 1903.

O jesuíta visitou mais de 65 países, dez na América Latina, durante seu pontificado. Mas sua jornada final será, dentro de seu caixão, pelas ruas da Cidade Eterna e locais icônicos como o Coliseu, onde milhares de pessoas são esperadas.

O governo impôs uma zona de exclusão aérea sobre Roma e mobilizou unidades antidrone, atiradores de elite nos telhados e vários caças prontos para decolar.

Apesar do aparato do funeral, seu túmulo será fiel à imagem de simplicidade que ele construiu para si: feito de mármore da região do norte da Itália, de onde veio sua família, e com "Franciscus" como única inscrição.