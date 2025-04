Hamas está pronto para acordo com libertação de reféns e trégua longa

O Hamas está pronto para um acordo que inclua a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza de uma só vez e uma trégua de cinco anos com Israel, afirmou neste sábado (26) um alto dirigente do movimento islamista palestino.

"O Hamas está preparado para uma troca de prisioneiros", reféns israelenses por prisioneiros palestinos, "em uma única operação e para uma trégua de cinco anos", declarou à AFP este alto dirigente, sob condição de anonimato.

Uma delegação do movimento palestino está prevista para se reunir com os mediadores neste sábado no Cairo.