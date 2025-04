Lava-pés, cocar indígena e choro: dez momentos importantes do papado de Francisco

Papa Francisco e o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarca Kirill, em 2016 Imagem: Adalberto Roque/AFP

Apesar dessa reaproximação, a guerra na Ucrânia esfriou significativamente as relações com o patriarca ortodoxo russo, muito próximo do presidente Vladimir Putin.

27 de março de 2020: enfrentando a pandemia sozinho

Em meio à pandemia de covid-19, que atingiu duramente a Itália, Francisco celebra a bênção "Urbi et Orbi" na Praça de São Pedro, chuvosa e deserta devido ao confinamento. A imagem do papa solitário rodou o mundo como símbolo da crise sanitária que esvaziou as ruas do planeta.

Papa Francisco realiza a oração Urbi et Orbi na praça São Pedro, no Vaticano, totalmente esvaziada por causa da pandemia de covid-19 Imagem: Yara Nardi/EFE

6 de março de 2021: encontro com um líder xiita no Iraque

Durante uma viagem ao Iraque sob forte esquema de segurança, o papa se reúne privativamente com o aiatolá Ali al-Sistani, uma das principais autoridades do islamismo xiita.