Newcastle retoma 3º lugar na Premier League e rebaixa Ipswich

O atacante sueco Alexander Isak colocou os 'Magpies' na frente ao converter um pênalti na última jogada antes do intervalo (45'+4) e no segundo tempo Dan Burn (56') e o dinamarquês William Osula (80') garantiram a vitória.

"Não fomos rebaixados por falta de esforço. Agora é hora de refletir. Hoje é um rebaixamento matemático, mas não muda muita coisa", admitiu o técnico do Ipswich, Kieran McKenna, reconhecendo que seu time já sabia que estava caminhando para a queda há semanas.

Com sua vitória, o Newcastle soma 62 pontos e retorna ao 'pódio' da Premier League, ultrapassando Manchester City (4º com 61) e Chelsea (5º com 60).

- Chelsea na zona da Champions -

Os 'Blues' obtiveram uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Everton graças a um gol de Nicolas Jackson, o primeiro do atacante senegalês desde 15 de dezembro, aproveitando um passe do argentino Enzo Fernández aos 27 minutos.

Sem conseguir marcar o segundo gol para garantir o triunfo, o Chelsea sofreu nos minutos finais, principalmente com um chute de Dwight McNeil desviado pelo goleiro espanhol Robert Sánchez (87'), um dos destaques da vitória dos londrinos.