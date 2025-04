Pelo menos 200 mil pessoas participam do funeral do papa Francisco, anuncia o Vaticano

Cerca de 200.000 pessoas participam do funeral do papa Francisco na Praça de São Pedro e arredores, anunciou o Vaticano neste sábado(26), elevando o número relatado pelas autoridades italianas.

"Neste momento, as autoridades competentes nos informam que cerca de 200.000 pessoas estão presentes no funeral" do primeiro pontífice latino-americano, afirmou em uma breve mensagem.

tjc/acc/jc