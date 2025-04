Presidente da Comissão Europeia e Trump concordaram em se reunir em breve

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Donald Trump concordaram em se encontrar em um futuro próximo, durante uma conversa neste sábado (26) à margem do funeral do Papa Francisco, disse uma porta-voz do braço executivo da UE.

"Durante sua breve conversa, a presidente Von der Leyen e o presidente Trump concordaram em se encontrar", disse Paula Pinho, porta-voz da Comissão Europeia, sem dar mais detalhes.

O anúncio ocorre em um momento de altas tensões transatlânticas. A UE está atualmente negociando com a administração dos EUA para suspender as tarifas impostas por Trump.