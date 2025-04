Barça goleia Chelsea (4-1) e vai enfrentar Arsenal na final da Champions feminina

Houve uma surpresa no jogo de volta da outra semifinal, onde o Lyon entrou confiante após vencer por 2 a 1 no jogo de ida contra o Arsenal, em Londres.

Mas as 'Gunners' reagiram de forma brilhante, vencendo por 4 a 1 no estádio Décines-Charpieu.

As coisas começaram a se complicar para o time francês quando a goleira chilena Christiane Endler marcou contra logo aos 5 minutos.

Depois veio um gol espetacular no fim do primeiro tempo (45'+1) de Mariona Caldentey, que poderá reencontrar suas ex-companheiras do Barça na final. Alessia Russo (46') e Caitlin Foord (63') completaram a vitória do Arsenal. A haitiana Melchie Dumornay descontou para o Lyon aos 81 minutos de jogo.

O Arsenal, que já havia conseguido uma virada impressionante contra o Real Madrid nas quartas de final, buscará um segundo título europeu, após o que conquistou no distante ano de 2007, quando o futebol feminino não tinha a mesma dimensão que tem hoje.

"O Barcelona é um time fantástico e nós o respeitamos. Estamos ansiosas por esse desafio", comemorou a técnica do Arsenal, Renée Slegers.